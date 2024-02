Aus einem Gastank auf dem Gelände eines Flüssiggas-Abfüllbetiebes in Hadamar tritt Gas aus.

Sperrzone in Hadamar wird nach Gasaustritt und Explosion ausgeweitet

Weil weiter hochentzündliches Gas aus dem Tank eines Betriebs drängt, bleiben die Einsatzkräfte im mittelhessischen Hadamar in Alarmbereitschaft. Nach einer Hausexplosion in der Nacht wird der Sicherheitsradius jetzt vergrößert.

Der Gasaustritt in einem chemischen Unternehmen in Hadamar (Limburg-Weilburg) wird dutzende Einsatzkräfte sowie hunderte Bewohnerinnen und Bewohner im Stadtteil Niederzeuzheim und darüber hinaus noch einige Tage beschäftigen. Auf einer Pressekonferenz informierten Einsatzkräfte und Vertreter aus der kommunalen Politik am Dienstagvormittag über die aktuelle Situation. Dabei zeigte sich vor allem eins: Die Lage ist äußerst volatil, mit definitiven Aussagen hielten sich die Beteiligten bewusst zurück.

Fest steht, dass das hochentzündliche Flüssiggas zunächst vollständig aus dem mit 150 Tonnen Propangas gefüllten Tank ausströmen muss, ehe weitere Schritte eingeleitet werden können. Nachdem in der Nacht ein Haus in der Nähe des Betriebs explodiert war, soll zudem der Sicherheitsbereich rund um das Firmengelände von bisher 300 auf 400 Meter ausgeweitet werden.

Die Sperrzone in Hadamar-Niederzeuzheim wird auf 400 Meter erweitert. Bild © hessenschau.de, OpenStreetMaps-Mitwirkende

Kein Zeitplan für betroffene Menschen

Die Feuerwehr rechnet damit, dass das Ausströmen des Gases allein drei Tage dauern könnte. Dabei handelt es sich aber um vorsichtige Schätzungen. "Keiner kann sagen, wie lange das Abblasen dauern wird", sagte Landrat Michael Köberle (CDU). "Theoretisch hätte es beendet sein müssen. Ist es aber nicht. Deswegen warten wir ab."

Wie es danach weitergeht, wann die rund 600 betroffenen Menschen zurück in ihre Häuser können und ob womöglich sogar weitere Explosionen drohen: All das ist nach Aussage der Verantwortlichen nur schwer bis gar nicht seriös einzuschätzen.

In der Nacht zum Dienstag war ein Wohnhaus im gesperrten Bereich nach einer Verpuffung eingestürzt. Der Bewohner war offenbar illegal in sein Haus zurückgekehrt, er wurde bei der Explosion verletzt. Was die Explosion genau hervorrief, ist unklar.

