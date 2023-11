Ein Spezial-Lkw ist am Montag beim Durchfahren an der Unterführung der Aartalbahn in Taunusstein hängengeblieben.

Die Brücke wurde dabei beschädigt, wie die Polizei berichtete. Zudem riss ein auf dem Lkw befestigter Kranarm ab. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro. Die B54 bleibt vorerst gesperrt, ebenso die von Fußgängern benutzte Brücke. Die Aufräumarbeiten waren am späten Montagabend noch im Gange.