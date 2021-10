Spezialkräfte nehmen 43-Jährigen in Darmstadt fest

Spezialkräfte der Polizei haben am Montag einen 43 Jahre alten Mann in einem Wohnhaus in Darmstadt festgenommen.

Er wurde unter anderem wegen Betrugs und Bedrohung per Haftbefehl gesucht. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er im Besitz von Schusswaffen ist, seien Spezialkräfte hinzugezogen worden, so die Polizei. Ob der Mann tatsächlich bewaffnet war, war zunächst nict bekannt.