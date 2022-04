Spielothek in Kassel ausgeraubt

Ein bewaffneter Mann hat in der Nacht zum Ostermontag eine Spielhalle im Stadtteil Kirchditmold überfallen.

Nach Polizeiangaben bedrohte der Unbekannte eine Angestellte und eine weitere Person mit einer Pistole, während er hinter dem Tresen Münzen in eine Plastiktüte füllte. Wie viel er erbeutete, ist nicht bekannt. Der Täter flüchtete, die Ermittlungen dauerten am Montag an.