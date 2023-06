Sporthalle komplett in Flammen

Kurzmeldung Sporthalle komplett in Flammen

Auf dem Sportgelände in Seeheim-Jugenheim (Darmstadt-Dieburg) ist am Sonntagabend eine Sporthalle komplett in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehren aus mehreren umliegenden Orten waren im Einsatz, um das Feuer im Ortsteil Ober-Beerbach zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei schließt Brandstiftung nach eigenen Angaben nicht aus, Angaben zur Höhe des Schadens konnte sie noch nicht machen.