Um Menschen aus der Ukraine eine Unterkunft bieten zu können, wird die Sporthalle der Friedrich-August- Genth-Schule umfunktioniert.

Der Verwaltungsstab des Main-Kinzig-Kreises hat entschieden, die Sporthalle der Friedrich-August- Genth-Schule in Wächtersbach als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine zu nutzen. Entsprechende Vorarbeiten sollen noch in dieser Woche beginnen, ab Dienstag ist kein Sport mehr in der Halle mög- lich, teilte der Kreis am Montag mit.