Auf der A67 bei Pfungstadt ist ein Sportwagen mit einem Mini-Van zusammengekracht, in dem eine vierköpfige Familie saß. Sechs Menschen kamen ins Krankenhaus.

Der Zusammenstoß ereignete sich am Samstagvormittag auf der A67 an der Anschlussstelle Pfungstadt: Beim Auffahren in Richtungen Darmstadt verlor eine 52 Jahre alte Fahrerin nach Angaben der Polizei die Kontrolle über ihren Sportwagen. Der Wagen schleuderte über die ganze Fahrbahn in die Mittelleitplanke und krachte dabei mit einem Mini-Van zusammen.

Alle sechs Insassen in den beiden Fahrzeugen wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. In dem Sportwagen saß neben der Fahrerin eine 79 Jahre alte Frau, im Van eine vierköpfige Familie: die Eltern 39 und 39 Jahre alt, die Kinder 19 und 13 Jahre. Zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen, teilte die Polizei mit, ohne genauere Angaben machen zu können.

Vollsperrung und Stau

Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Sportwagen schließlich im angrenzenden Feld landete. Umherfliegende Fahrzeugteile beschädigten auf der Gegenfahrbahn ein weiteres Auto.

Die Autobahn war wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten vorübergehend voll gesperrt. Längere Zeit war dann nur eine Fahrspur frei. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.