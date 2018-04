Der Abriss war in der Nacht zum Samstag in vollem Gange.

Der Abriss war in der Nacht zum Samstag in vollem Gange. Bild © Michael Seeboth (hr)

Nach der erfolgreichen Sprengung zweier Brücken bleibt die A45 bei Haiger das Wochenende noch gesperrt. Sehen Sie die Sprengung im Video.

In der Nacht zum Samstag war es so weit: Bei Haiger wurden zwei in die Jahre gekommene Brücken gesprengt, die die B54 über die A45 führen. "Es war eine Bilderbuchsprengung", sagte Sprengmeister Eduard Reisch begeistert. Die 98 und 117 Meter langen und jeweils 12 Meter breiten Brücken seien wie vorgesehen vertikal abgestürzt, dabei seien die Pfeiler restlos zerstört worden.



Die Brücken werden durch Neubauten ersetzt. Für die dreitägigen Abrissarbeiten soll die A45 bis Sonntagnachmittag voll gesperrt bleiben. Wir beantworten Ihnen alle Fragen rund um die Sprengung und die Vollsperrung.

Wann und wo ist die A45 gesperrt?

Die A45 ist zwischen den Anschlussstellen Haiger-Burbach und Wilnsdorf gesperrt. Die Sperrung begann am Freitagabend um 20 Uhr und wird voraussichtlich am Sonntag um 14 Uhr wieder aufgehoben.

Dieser Streckenabschnitt der A45 ist gesperrt. Bild © Bing Maps, hessenschau.de

Wie kann ich die Sperrung umfahren?

Der Verkehr wird laut der Straßenbehörde Hessen Mobil großräumig umgeleitet. Ab dem Autobahnkreuz Olpe-Süd wird der Verkehr über die A4 und die A3 über das Kreuz Köln-Ost, Montabaur, Frankfurt und Aschaffenburg sowie entsprechend in umgekehrter Richtung umgeleitet. Aus Richtung Gießen/Wetzlar wird der Verkehr in Richtung Dortmund über die B49 nach Limburg und von dort auf die A3 in Richtung Köln geleitet.

Für den regionalen Verkehr werden die Bedarfsumleitungen U34 (Fahrtrichtung Hanau) und U21 (Fahrtrichtung Dortmund) über Wilnsdorf, Gilsbach, Burbach und Würgendorf empfohlen. In Richtung Dortmund kam es nach Angaben der Autobahnpolizei von Samstag zu Staus von bis zu zwei Kilometern Länge.

Das Sprengteam bei den letzten Vorbereitungen Bild © JR

Warum mussten die Brücken abgerissen werden?

Die alten Brücken bestanden aus Spannbeton und waren mittlerweile marode. An verschiedenen Stellen war Wasser in die Bausubstanz eingedrungen, zudem hatte Tausalz das Material angegriffen. Dadurch war die Tragfähigkeit der Bauwerke nicht mehr gewährleistet. Die Brücken waren deshalb bereits seit dem 30. Dezember letzten Jahres gesperrt.

Wann sind die neuen Brücken fertig?

Direkt nach dem Abriss werden die Widerlager, quasi die Tragsäulen der neuen Brücken, gebaut. Die neuen Bauwerke sind Stahlverbundbrücken und kommen ohne weitere Stützpfeiler aus. Die einzelnen Teile werden vor Ort zusammengefügt und im Herbst an ihren Platz gesetzt. Dann muss die A45 noch einmal für ein Wochenende gesperrt werden. Anfang 2019 sollen die Brücken dann endgültig fertig sein.

Was kosten Abriss und Neubau?

Die Bauarbeiten inklusive Abbruch und Neubau kosten rund 13,5 Millionen Euro. Hinzu kommen weitere Arbeiten, so dass sich die Kosten für das Gesamtprojekt auf rund 16 Millionen Euro belaufen. Finanziert wird das Ganze vom Bund.