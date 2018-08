Partytour im Einsatzwagen: Zwei Heranwachsende haben in Mainz ein Feuerwehrauto geklaut und sind mit Martinshorn und Blaulicht nach Wiesbaden gedüst. Zwischendrin sammelten sie noch fünf Kumpel ein.

Endlich mal Tatütata: Zwei Heranwachsende im Alter von 18 und 19 sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Feuerwehrwache eingebrochen und haben eines der Autos geklaut. Ihre Spritztour startete laut Polizei in Mainz und führte nach Wiesbaden.

Die Jugendlichen benutzen nicht nur das Martinshorn und das Blaulicht, sondern sammelten auf der Fahrt auch noch fünf Freunde ein. Auf dem Rückweg nach Mainz wurden das Feuerwehrauto von der Polizei kontrolliert. Die Jugendlichen wurden auf die Polizeiwache gebracht, gegen sie wurde Strafanzeige gestellt. Ob die Jugendlichen einen Lkw-Führerschein besitzen, war zunächst unklar.

Sendung: hr-iNFO, 17.08.2018, 14 Uhr