In einer Gaststätte in Eltville (Rheingau-Taunus) ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Demnach hatte ein Anwohner den Rauch in dem Gebäude im Ortsteil Hattenheim bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Offenbar hat ein technischer Defekt an der Spülmaschine den Brand ausgelöst, die Küche wurde komplett zerstört. Menschen wurden nicht verletzt, der Schaden beläuft sich auf 60.000 Euro.