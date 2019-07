Im Frankfurter Bahnhofsviertel ist das Fluchtauto eines Straftäters gefunden worden, der aus einer Betreuungseinrichtung in Nürnberg entkommen war. Der Mann ist bewaffnet und weiter auf der Flucht.

Im Frankfurter Bahnhofsviertel wurde am späten Montagabend das Fluchtauto eines Straftäters gefunden, der am Wochenende aus einer psychiatrischen Betreuungseinrichtung in Nürnberg entkommen war. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, ist der bewaffnete Mann untergetaucht, die Polizei fahndet bundesweit nach ihm.

Der 54-Jährige war am Sonntagmittag aus einer Betreuungseinrichtung in Nürnberg entkommen. Der Mann hatte eine Betreuerin mit einem Messer bedroht und so die Herausgabe der Schlüssel eines Fahrzeugs der Stadtmission erzwungen. Mit dem Auto flüchtete er, das Messer behielt er bei sich.

Wegen Tötungsdelikts verurteilt

Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach Martin F. Bild © PP Mittelfranken

Die Polizei beschreibt den Mann , der wegen eines Tötungsdelikts im Jahr 2012 verurteilt war, wie folgt: 1,70 Meter groß, stämmige bis dicke Figur, Oberkopf haarlos und an den Seiten ein Haarkranz, auffällige Brille mit dickem, dunklem Rahmen. Martin F. war zuletzt mit einem grauen Kapuzenpullover ohne Aufdruck, grauen Bermudashorts und braunen Wanderstiefeln bekleidet.

Da der Mann mit einem Messer bewaffnet ist, warnt die Polizei davor, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wer ihn sieht, soll sofort die Ermittler unter der Notrufnummer 110 verständigen.

