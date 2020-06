Nach dem Mord an Walter Lübcke fluteten zahlreiche Hasskommentare die sozialen Medien

In Hessen und elf weiteren Bundesländern hat es am Donnerstag Razzien zu Hasskommentaren gegeben. Die Beschuldigten sollen sich in sozialen Netzwerken abwertend und volksverhetzend über den ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke geäußert haben.

Die bundesweit konzertierte Aktion richtete sich gegen 40 Beschuldigte, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstag mitteilte. Sie stehen im Verdacht, in verschiedenen sozialen Netzwerken strafrechtlich relevante Äußerungen zu dem vor einem Jahr ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke veröffentlicht zu haben.

In Hessen stehen fünf Männer und eine Frau im Alter von 25 bis 62 Jahre aus verschiedenen Landkreisen (Werra-Meißner, Kreis Kassel, Kreis Gießen, Kreis Darmstadt-Dieburg) sowie Marburg und Darmstadt unter Verdacht Straftaten begangen zu haben, darunter die öffentliche Aufforderung zu Straftaten, die Billigung von Straftaten und das Verunglimpfen des Andenkens Verstorbener.

Die Ermittlungen laufen seit Mitte September 2019. Dabei wurden in den vergangenen Monaten zahlreiche Kommentare gesichert.

Mordprozess gegen zwei Verdächtige

Walter Lübcke, der sich engagiert für Flüchtlinge eingesetzt hatte, war in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen (Kassel) mit einem Kopfschuss getötet worden. Die Ermittler gehen von einer rechtsextremistischen Motivation der Tat aus. Am 16. Juni beginnt der Mordprozess vor dem Oberlandesgericht Frankfurt gegen den Hauptverdächtigen Stephan E. und dessen mutmaßlichen Unterstützer Markus H.

