Im Korruptionsprozess gegen den früheren Oberbürgermeister von Frankfurt hat die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer gehalten. Sie hält Peter Feldmann der Vorteilsannahme in drei Fällen für schuldig.

Im Korruptionsprozess gegen den abgewählten Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) vor dem Landgericht Frankfurt hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch eine Geldstrafe in Höhe von 180 Tagessätzen zu je 175 Euro gefordert - insgesamt 31.500 Euro. Die Anklage sieht es als erwiesen an, dass sich Feldmann im Zuge der AWO-Affäre in drei Fällen der Vorteilsannahme schuldig gemacht hat. Unerheblich sei dabei, ob er eine Gegenleistung durch seine Dienstausübung erbracht habe. Zudem soll er 5.989 Euro Wertersatz leisten.

Die Erwiderung der Verteidigung steht noch aus. Ihr Plädoyer wurde auch für Mittwoch erwartet.

Frankfurter wählten Feldmann ab

Die Staatsanwaltschaft wirft Feldmann vor, von der AWO Spendengelder und andere Vorteile angenommen zu haben. So soll Feldmann laut Anklage seiner späteren Ehefrau Zübeyde zu einer Stelle als Kita-Leiterin bei der Frankfurter AWO verholfen haben - samt überhöhtem Gehalt und Dienstwagen, ohne dass sie über Führungserfahrungen verfügte. Im Gegenzug habe er die Interessen des Sozialverbands wohlwollend berücksichtigen wollen. Feldmann weist die Vorwürfe zurück. Der 64-Jährige wurde am 6. November mit einem Bürgerentscheid abgewählt und ist seit 11. November nicht mehr im Amt.

Das Verfahren gegen Feldmann steht in Verbindung mit dem AWO-Skandal um Betrugsvorwürfe in Millionenhöhe gegen ehemalige Führungsfunktionäre des Verbands in Frankfurt und Wiesbaden. Gegen das Ehepaar Richter laufen ebenfalls Ermittlungen.

