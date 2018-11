Er soll den Sohn des Unternehmers Reinhold Würth entführt und Lösegeld verlangt haben. Nun geht der Prozess gegen den Offenbacher zu Ende. Die Anklage fordert dreieinhalb Jahre Haft, die Verteidigung einen Freispruch.

Die Staatsanwaltschaft fordert dreieinhalb Jahre Haft für den Mann, der den Sohn des baden-württembergischen Unternehmers Reinhold Würth entführt haben soll. Die Anklage plädierte am Donnerstag vor dem Landgericht Gießen auf erpresserischen Menschenraub. Der Staatsanwalt sagte, es sei "abscheulich", einen Menschen zu kidnappen.

Würth-Sohn Markus war im Juni 2015 in Schlitz (Vogelsberg) entführt worden. Der 48 Jahre alte Angeklagte aus Offenbach soll am Telefon drei Millionen Euro Lösegeld gefordert haben. Nach der gescheiterten Übergabe kam das damals 50 Jahre alte Opfer weitgehend unversehrt frei. Polizisten fanden den behinderten Mann angekettet an einen Baum in einem Waldstück bei Würzburg.

Sprachaufnahme als zentrales Beweismittel

Die Verteidigung forderte einen Freispruch. "Wir halten unseren Mandanten für unschuldig", sagte ein Rechtsanwalt des Angeklagten. Der Mann wurde im März gefasst - fast drei Jahre nach der Tat.

Eine Spezialeinheit der Polizei hatte ihn in Offenbach festgenommen. Als zentrales Beweismittel gelten Sprachaufzeichnungen des Entführers. Der Verdächtige selbst äußerte sich nicht zum Tatvorwurf.

Das Urteil soll am Dienstag gesprochen werden.

