Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen die Autohersteller Hyundai und Kia wegen des Verdachts des Betrugs und der Luftverunreinigung.

Wie am Dienstag bekannt wurde, sollen die beiden Konzerne bis 2020 mehr als 210.000 Dieselfahrzeuge mit unzulässigen Abschalteinrichtungen verkauft haben. Die Steuerungssoftware soll von Bosch und dem damaligen Zulieferer Delphi stammen. 140 Ermittler durchsuchten am Dienstag acht Objekte in Deutschland und Luxemburg. Schwerpunkt des Einsatzes war demnach das Rhein-Main-Gebiet.