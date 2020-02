Zwölf Wohnungen durchsuchte die Polizei am Donnerstag in ganz Hessen. Dabei ging es auch um eine Chatgruppe der Frankfurter Polizei.

Zwölf Wohnungen durchsuchte die Polizei am Donnerstag in ganz Hessen. Dabei ging es auch um eine Chatgruppe der Frankfurter Polizei. Bild © Imago Images

Vor einem Jahr ermittelte die Staatsanwaltschaft wegen rechtsextremer Chats bei der Frankfurter Polizei. Nach Hinweisen auf weitere Chatgruppen sind nun erneut Wohnungen durchsucht worden - auch bei drei Frankfurter Polizisten.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Polizei durchsucht Wohnungen in Frankfurt [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat nach Hinweisen auf rechte Chatgruppen mehrere Wohnungen durchsuchen lassen. Darunter waren auch die Wohnungen von drei Polizisten aus Frankfurt, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft dem hr am Montag bestätigte. Demnach ging es bei den Durchsuchungen am vergangenen Freitag unter anderem um die Verwendung von Symbolen verfassungswidriger Organisationen.

Zuvor hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung über die Durchsuchungen berichtet. Ob bei den Razzien tatsächlich Hinweise auf weitere Chatgruppen gefunden wurden, ließ die Sprecherin offen.

Bereits am Donnerstag Razzia in ganz Hessen

Ermittler waren vor mehr als einem Jahr auf eine Chatgruppe mit rechtsextremen Inhalten in einem Frankfurter Polizeirevier gestoßen, als sie Drohschreiben untersuchten, die an eine Frankfurter Rechtsanwältin gerichtet waren. Sie waren mit "NSU 2.0" unterzeichnet. Daten der Juristin, die im Verfahren gegen die rechtsextreme Terrorgruppe NSU eine Opferfamilie als Nebenkläger vertreten hatte, waren von einem Polizeicomputer abgerufen worden. Das Verfahren gegen einen leitenden Polizisten wurde inzwischen eingestellt.

Am Donnerstag hatte es in einem anderen Zusammenhang ebenfalls Durchsuchungen gegeben - und zwar in zwölf Immobilien in ganz Hessen. Dabei wurde nach Angaben des hessischen Innenministeriums umfangreiches Beweismaterial sichergestellt - unter anderem Waffen, Betäubungsmittel und rechtsextreme Symbole. Bei dem von langer Hand geplanten Polizeieinsatz wurden auch zwei Haftbefehle vollstreckt.

140 Beamten ermitteln gegen Rechtsextremismus

Koordiniert wurden beide Aktionen von der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) Hessen R. Die Ermittlungsgruppe war im Juli vergangenen Jahres nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gebildet worden.

Die hessenweit 140 Mitarbeiter ermitteln zur rechtsextremistischen Szene und rechten Straftätern. Bislang war die BAO nach Angaben des Innenministeriums bei rund 1.100 Kontrollen im Einsatz.

Sendung: hr-iNFO, 10.02.2020, 16.00 Uhr