Nachdem die Polizei einen Mann in einem Bensheimer Bistro angeschossen hat, geht die Staatsanwaltschaft von Notwehr aus. Der 30-Jährige soll die Beamten unter anderem mit einem Schraubendreher angegriffen haben.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt sagte am Montag, ein Fehlverhalten der am Samstag in einem Bistro in Bensheim (Bergstraße) eingesetzten Beamten sei bisher nicht zu erkennen. Zwei Streifenwagen waren zu dem Lokal gerufen worden, nachdem sich dort ein Mann auf der Toilette verschanzt hatte und damit gedroht hatte sich umzubringen, sollte ihm jemand zu nah kommen.

Mindestens einen Schuss abgegeben

Nach bisherigen Erkenntnissen sicherten die Polizisten das Bistro und warteten vor der Toilette, als der 30-Jährige plötzlich nach draußen stürmte. Er sei mit einem Schraubendreher und einer Rasierklinge auf die Beamten losgegangen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Danach sei mindestens ein Schuss gefallen.

Dabei wurde der 30-jährige verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Sein Zustand wurde zunächst als kritisch beschrieben. Am Montag hieß es, Lebensgefahr bestehe nicht.

Wie viele Schüsse fielen und ob mehrere Beamte schossen, wollte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Zum Angreifer selbst teilte sie nichts mit.