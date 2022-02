Staatsvertrag für A7-Brücke an Bayern-Grenze

Der Landtag hat grünes Licht für einen Staatsvertrag zum Neubau der bayerischen Grenzwaldbrücke an der Grenze zu Hessen gegeben.

Der Gesetzentwurf wurde am Dienstag einstimmig beschlossen. Die marode Brücke der A7 muss in den nächsten Jahren ersetzt werden. 800 Meter Streckenanpassung finden in Hessen statt.