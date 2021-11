Ein Motorrollerfahrer ist im Dautphetaler Ortsteil Holzhausen (Marburg-Biedenkopf) bereits am Donnerstagmorgen über ein Stück Stacheldraht gefahren.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wie die Beamten am Montag mitteilten. Seit dem 3. November seien in einigen Straßen und auf Gehwegen solche Stacheldrahtstücke aufgetaucht.