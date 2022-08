Eleonore Wiedenroth-Coulibaly, Mitbegründerin der antirassistischen Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (isd), erhält den Tony-Sender-Preis der Stadt.

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird am 14. Oktober überreicht. Der Preis erinnert an die SPD-Politikerin Sender, die vor der Nazi-Machtergreifung im Reichstag saß. "Eleonore Wiedenroth-Coulibaly lebt in besonderer Weise die Verbindung von anti-rassistischer und feministischer Arbeit", hieß es in der am Montag bekanntgegebenen Entscheidung der Jury.