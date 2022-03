Stadt will Feiernde anlocken

Innenstadt Stadt will Feiernde anlocken

Um Feiernde aus den Wohngebieten zu locken, will die Stadt mehr Freizeitangebot in der Innenstadt schaffen.

An der Hauptwache solle ab Anfang April freitags ein neuer Ort für Begegnungen geschaffen werden, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Geplant sei ein abendliches Angebot im Bereich des ab 6. April öffnenden Museum of Modern Electronic Music.