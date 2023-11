Um bei mehr jungen Menschen das Interesse für den Erzieherberuf zu wecken, hat die Stadt Frankfurt eine Kampagne ins Leben gerufen.

So sollen dringend benötigte Fachkräfte für die Kindertagesbetreuung gewonnen werden, hieß es am Dienstag bei der Vorstellung des Projekts. Die Kampagne will Vorurteile über den Beruf ausräumen und darlegen, wo man sich dazu ausbilden lassen kann. Der Beruf sei so bedeutsam wie kaum ein anderer, so Bildungsdezernentin Weber (SPD). Die Gewerkschaft GEW fordert höheres Gehalt als Art der Wertschätzung.