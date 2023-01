Bei einem Arbeitsunfall in Limburg ist ein 65-Jähriger schwerst verletzt worden.

Der Mann hatte laut Polizeiangaben am Dienstag mit einem Lkw Baumaterial zu einer Baustelle angeliefert. Beim Ausladen eines Stahlträgers mit einem mobilen Kran habe er in der Nähe des Lasters gestanden, an der der Stahlträger befestigt war. Dabei wurde der 65-Jährige getroffen.