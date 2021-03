Am Sonntagabend ist im mittelhessischen Dautphetal eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Feuerwehr kämpfte mit einem Großaufgebot über Stunden gegen das Feuer.

Die fast fußballfeldgroße Halle in Dautphetal (Marburg-Biedenkopf) stand am Sonntagabend vollständig in Flammen. Die Feuerwehr sei gegen 19 Uhr gerufen worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem hr am Sonntagabend. Rund 150 Einsatzkräfte waren bei den Löscharbeiten im Einsatz. Sie waren mehrere Stunden damit beschäftigt, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.

In der betroffenen Lagerhalle sind insgesamt 26 Firmen ansässig, darunter auch ein Autoverwerter. Dort sind eine große Anzahl von Reifen gelagert. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Laut Polizeisprecher musste nicht nur die brennende Lagerhalle unter Kontrolle gebracht werden, sondern auch verhindert werden, dass sich die Flammen auf eine weitere Halle ausbreiteten.

Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten

Angaben zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst nicht machen. Auch die Brandursache war zunächst unklar. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr konnte bei einer ersten Messung aber keine Schadstoffe feststellen.

Durch die starke Rauchentwicklung mussten verschiedene Ortsstraßen gesperrt werden.

Sendung: hr-iNFO 21.03.2021, 21.30 Uhr