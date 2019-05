Unwetter haben am Dienstag im Norden und Osten Hessens eine Autobahn, Straßen und Keller überflutet. Ein Unfall forderte zwei Schwerverletzte. Seit dem Nachmittag entspannt sich die Lage.

Von den heftigen Regenfällen am Dienstag wurden der Osten Kassels und die angrenzenden Gemeinden besonders hart getroffen. In den Kasseler Stadtteilen Bettenhausen und Forstfeld stand das Wasser zum Teil kniehoch auf den Straßen.

Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Die Stadt Kassel berichtete von 132 Einsatzstellen. Auf einem Firmengelände sei außerdem ein 50.000-Liter-Heizöltank leck geschlagen, hieß es weiter.

Feuerwehrleute sichern sich mit Seilen

Auch in Lohfelden, Kaufungen, Niestetal und Helsa (alle Kassel) war die Lage zeitweise äußerst angespannt. In Kaufungen sicherten sich Feuerwehrleute mit Seilen gegen die Strömung.

Die Polizei bat Autofahrer, die betroffenen Gebiete weiträumig zu umfahren. Die A44 war wegen Überflutung zwischen dem Kreuz Kassel-West und dem Dreieck Kassel-Süd stundenlang gesperrt.

Straßen unpassierbar

Auch mehrere Hauptverkehrsstraße waren unpassierbar, weil die Kanalisation die Wassermassen nicht mehr aufnehmen konnte. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Im Werra-Meißner-Kreis wurden Gullydeckel durch das Wasser nach oben gedrückt. In Witzenhausen war eine Bushaltestelle überschwemmt, in Neu-Eichenberg stand ein Kuhstall unter Wasser.

Zwei Frauen bei Unfall schwer verletzt

Auch im Osten Hessens regnete es heftig. Bei einem Unfall nahe Neuhof (Fulda) wurden zwei Frauen schwer verletzt. Eine 23 Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem Wagen ins Schleudern gekommen und mit dem Auto einer 28-Jährigen zusammengeprallt.

Im Vogelsbergkreis rückten die Feuerwehren rund 30 Mal aus. Sie pumpten vollgelaufene Keller leer und räumten umgestürzte Bäume von den Straßen. In Schlüchtern (Main-Kinzig) wurden innerhalb von 24 Stunden 95 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen.

Hessen mit am stärksten betroffen

Am Nachmittag ließen die Niederschläge allmählich nach. Verantwortlich für die Regenfälle war das Tief "Axel". Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach war Hessen abgesehen vom Alpenraum in Deutschland am stärksten betroffen.

Für die kommenden Tage erwarten die Meteorologen eine Wetterberuhigung. Während am Mittwoch im Norden und Osten noch etwas Regen fallen kann, wartet der Donnerstag bei Temperaturen bis 23 Grad mit einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix auf. Zum Wochenende hin wird es dann aber schon wieder unbeständiger.

