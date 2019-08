Ein Lkw ist im Baustellenbereich auf der A3 zwischen Weiskirchen und Seligenstadt verunglückt. Die Aufräumarbeiten ziehen sich in die Länge. Derweil staut sich der Verkehr ab dem Offenbacher Kreuz.

Videobeitrag Video Video zum Video Komplizierte Bergung: A3 nach Lkw-Unfall gesperrt [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Wegen eines Lkw-Unfalls war die Autobahn 3 bei Offenbach zwischen Weiskirchen und Seligenstadt in Richtung Würzburg für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr staute sich am Freitagmorgen ab dem Offenbacher Kreuz zeitweise auf bis zu elf Kilometern. Inzwischen wurde ein Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben. Dennoch kommt es derzeit noch zu Verzögerungen von 30 bis 40 Minuten. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Aufräumarbeiten bis in den Nachmittag ziehen könnten.

Fahrbahn beschädigt - Diesel ausgelaufen

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Freitag. Laut Polizeiangaben war ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug aus noch nicht geklärter Ursache in Höhe einer Baustelle nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Baustellenabsperrung geraten. Der Lkw kippte auf die linke Seite, rutschte auf der Fahrbahn noch einige Meter weiter und geriet dabei in Brand. Ein Beifahrer wurde leicht verletzt, der Fahrer blieb unverletzt.

Die Untersuchungen zur Unfallursache laufen, nach Angaben des Polizeisprechers handelte es sich möglicherweise um einen technischen Defekt. Die Aufräumarbeiten dauerten am Freitagmorgen an. Die Fahrbahn wurde bei dem Unfall derart stark beschädigt, dass sie ausgebessert werden muss.

Zudem musste die Bergung unterbrochen werden, weil Diesel aus dem Lastwagen auslief. Die untere Wasserschutzbehörde muss nun prüfen, ob dadurch das Grundwasser in der Nähe des Unfallorts verunreinigt wurde. Der Verkehr wird über Hanau umgeleitet.