Schlamm überschwemmt Kreuzung in Gottsbüren [Videoseite]

Starkregen in Gottsbüren

Dicker brauner Schlamm steht in den Straßen und Höfen von Gottsbüren: Starkregen hat sich über den Trendelsburger Ortsteil ergossen - und das nicht zum ersten Mal.

Ein Unwetter hat am Freitag in Gottsbüren (Kassel) für Überschwemmungen gesorgt. Wasser und Schlamm standen knöchelhoch in den Straßen des Trendelburger Ortsteils. Die Feuerwehr versuchte unter tatkräftiger Mithilfe von Anwohnern, die Schlammmassen zu beseitigen. Zum Einsatz kamen dabei auch Bagger und Traktoren. Autofahrer, die sich durch die Schlammassen kämpfen wollten, schickte die Feuerwehr zurück.

Heftiger Regen sorgt für Schlammabgang

Eine Frau versuchte, den Schlamm in ihrem Hof mit einem Spaten wegzukratzen. Sie berichtete, dass es vor dem Abgang am Nachmittag heftig geregnet hatte. Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor vor starken Gewittern in der Region gewarnt.

Es war nicht das erste Mal, dass Gottsbüren von einem solchen Unglück heimgesucht wurde. Übereinstimmenden Berichten von Anwohnern zufolge kämpft der Ort im Reinhardswald alle paar Jahre mit diesen Naturgewalten. Zuletzt war dies vor zwei Jahren der Fall.

Über Verletzte wurde nach Angaben von Polizei und Feuerwehr nichts bekannt. Auch zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.

Wetter bleibt wechselhaft

Auch am Samstag könnte es in einigen Gebieten Hessens ungemütlich werden. Laut hr-Wetterredaktion bleibt es insgesamt wechselhaft: Die Meterorlogen erwarten Sonne und Wolken im Mix und einzelne Schauer, die hier und da von Blitz und Donner begleitet werden können bei Höchsttemperaturen von 19 bis 24 Grad.