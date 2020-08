Heftige Unwetter haben in mehreren Regionen Hessens für starke Regenfälle gesorgt. Besonders betroffen waren Wiesbaden und der Main-Taunus-Kreis. Hier wurden Straßen überflutet, auch auf der A66 ging zeitweise nichts mehr.

Am Freitagnachmittag kamen sie: Die Unwetter, vor denen der Deutsche Wetterdienst schon am Morgen gewarnt hatte. Besonders heftig traf es den Main-Taunus-Kreis. Schon eine halbe Stunde nach Beginn der starken Regenfälle seien fast 400 Notrufe bei der Leitstelle eingegangen, wie der Dienstellenleiter dem hr berichtete.

In Bad Soden sorgte der Starkregen in kürzester Zeit für überflutete Straßen. Betroffen war laut Feuerwehr unter anderem die Königsteiner Straße, die mitten durch die Stadt führt sowie die gesamte Altstadt. Mehrere Keller und Garagen liefen voll Wasser, unter anderem die Tiefgarage eines Supermarkts. Auch im benachbarten Kelkheim wurden Straßen überflutet.

Bild © privat

Zwischen Kelkheim und Königstein (Hochtaunus) musste die Bundesstraße B455 wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. Auf der Autobahn A66 bei Wiesbaden kam es durch die Wassermassen auf der Fahrbahn zeitweise zu knapp zehn Kilometern Stau.

Weitere Unwetter angekündigt

Für die kommenden Tagen sind weitere Unwetter und Gewitter mit heftigen Regenfällen angekündigt. "Das Hauptproblem ist der Starkregen, der lokal auftreten kann", erklärte hr-Wetterexperte Mark Eisenmann. Weil sich die zahlreichen Schauer und Gewitter zum Teil nur langsam verlagerten, könne es regional auch länger regnen.

Dazu könne vereinzelt Hagel oder auch mal eine Sturmböe kommen, so Eisenmann: "Das kann im ganzen Land auftreten. Punktuell kann es dann zu heftigen Ereignissen kommen." Die Temperaturen bleiben auch am Samstag unter der 30-Grad-Marke, je nach Wetterlage liegen sie zwischen 21 und 28 Grad.

Mehr Sonne am Sonntag

Ein bisschen besser sind die Aussichten für den Sonntag: Vor allem im Süden Hessens wird es überwiegend sonnig. Für den Norden rechnet der Wetterexperte allerdings weiterhin mit teils heftigen Gewittern. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 30 Grad an.

Auch der Start in die kommende Woche fällt ähnlich aus. "Am Montag überquert uns eine Kaltfront. Es gibt verbreitet Schauer und Gewitter, die ebenfalls wieder kräftig sein können", kündigte Eisenmann an. Bei bis zu 27 Grad sind auch wieder Sturmböen und Hagel möglich.

Unwetter seit Mitte der Woche

In den vergangenen Tagen hatten Unwetter in vielen Regionen Hessens Schäden angerichtet. Allein in Frankfurt musste die Feuerwehr am Dienstag 360 Mal ausrücken, nachdem mehrere Bäume umgestürzt und zahlreiche Keller vollgelaufen waren. Umgestürzte Bäume sorgten auch für Probleme im Bahnverkehr in Hanau, zwischen Frankfurt und Friedrichsdorf sowie im Lahn-Dill-Kreis.

Umgestürzter Baum in Frankfurt Bild © Andreas Hofmann

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 14.08.2020, 19.30 Uhr