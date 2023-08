In Hessen steht der Beginn der Pilzsaison bevor.

"In ein bis zwei Wochen werden die Pilze sprießen, dann geht es richtig los", kündigte ein Pilz-Sachverständiger am Montag in Offenbach an. Das heiße und trockene Wetter Anfang Juli sei für das Pilzwachstum zwar wenig förderlich gewesen, doch nun werde das Wasser im Boden aufgesaugt. Dabei wachsen die Pilzarten unterschiedlich schnell.