Neues Nachhaltigkeitszentrum an der Uni Kassel

Am Mittwoch ist mit einer internationalen Konferenz der Startschuss für das Kasseler Institut für Nachhaltigkeit gefallen.

Wie die Universität mitteilte, sollen an dem Zentrum mit Unterstützung des Landes Hessen bis zu 17 Professuren eingerichtet werden. Diese sollen die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele spiegeln. Es soll auch ein neues Angebot an Studienplätzen entstehen. Laut der Uni Kassel ist das Zentrum in dieser Form bundesweit einzigartig.