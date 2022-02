Der gefragteste Hochzeitstermin der vergangenen zwanzig Jahre war der 8.8.2008.

An dem Tag habe es in Hessen 1.619 Eheschließungen gegeben, teilte das Statistische Landesamt am Montag mit. Mit 1.272 Trauungen war auch der 7.7.2007 sehr beliebt. Am 12.12.2012 gaben sich laut Statistik 1.056 Paare das Ja-Wort.