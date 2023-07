Hitzeschäden auf der A3-Baustelle am Wiebadener Kreuz in Richtung Würzburg haben am Sonntag für zwei gesperrte Spuren und mehrere beschädigte Autos gesorgt.

Nach Polizeiangaben wurden durch die Hitze und den Verkehr "die Dehnungsfugen der baustellenbedingten verschobenen Fahrstreifen dermaßen beansprucht, dass sie nahezu flüssig wurden". Es bildete sich ein rund zehn Kilometer langer Stau.