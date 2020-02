Ein Lkw-Unfall auf der A67 bei Gernsheim (Groß-Gerau) hat am Donnerstag im morgendlichen Berufsverkehr einen kilometerlangen Stau verursacht.

Nach Angaben der Polizei fuhr das Fahrzeug am Morgen in eine Nachtbaustelle. Es bildetet sich ein kilometerlanger Stau, an dessen Ende es zu Auffahrunfällen mit zwei Leichtverletzten kam.