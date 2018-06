Der vermeintliche Vorteil der frühen Ferien war für hessische Urlauber am Ende keiner. Zum Ferienstart registrierte der ADAC einen Staurekord und war davon selbst überrascht.

Staurekord zum Ferienstart: Der ADAC hat am ersten Sommerferien-Wochenende bundesweit so viele Staus gezählt wie noch nie zuvor in diesem Jahr. Nach dem Ferienbeginn in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland registrierte der Autoclub insgesamt 4.300 Staus mit einer Gesamtlänge von 10.200 Kilometern. Neun der zehn längsten Staus waren in Hessen.

Hessen besonders stark betroffen

Am Freitag waren von der Reisewelle laut Autoclub vor allem die A5 und die A7 in Hessen betroffen. Dort bildeten sich mit jeweils 19 Kilometern auch die beiden längsten registrierten Staus. Dabei waren auf der A5 die Strecke von Frankfurt in Richtung Kassel sowie die Strecke zwischen Fulda und ebenfalls Kassel auf der A7 betroffen.

Bundesweit bildeten sich von Freitag bis zum frühen Samstagmorgen insgesamt 74 Staus mit einer Länge von mehr als 10 Kilometern. Neun der zehn längsten Staus zählte der ADAC allein auf hessischen Fernstraßen. Insgesamt staute sich der Verkehr dort 349 Mal. Spitzenreiter war Nordrhein-Westfalen mit 1.102 gemeldeten Staus, gefolgt von Bayern (761) und Baden-Württemberg (644).

ADAC: "Hat uns überrascht"

"Das hat uns selbst überrascht", sagte ein Sprecher des ADAC der Nachrichtenagentur dpa. Zuletzt hatte der ADAC die hessischen Urlauber, die mit dem Auto verreisen, noch im Vorteil gesehen und ein weniger staureiches Wochenende prophezeit.

Drei mögliche Gründe

Dafür, dass es anders kam, nannte der Sprecher drei mögliche Gründe:





Die vielen Baustellen. Insgesamt gibt es derzeit 421 davon auf deutschen Autobahnen. Viele Autofahrer hätten den Rat zu einem Reisestart vor oder nach der Hauptreisewelle am Freitag nicht befolgt: "Am Samstag gab es nach dem frühen Morgen bundesweit nur noch 838 Staus mit insgesamt 2.000 Kilometern Länge." Wegen der Angst vor Terror bei Flugreisen fahren laut ADAC wieder deutlich mehr Deutsche mit dem Auto.

Im Laufe des Samstags entspannte sich die Lage deutlich, so der ADAC-Sprecher. Auch der Sonntag habe relativ ruhig begonnen: "Es ist ja auch kein klassisches Ausflugswetter."

Wenn demnächst in weiteren Bundesländern die Ferien starten, steigt die Staugefahr laut ADAC jedoch abermals. Besonders das Wochenende am 14. und 15. Juli, wenn mit Nordrhein-Westfalen das bevölkerungsreichste Bundesland in die Ferien geht, dürfte Autofahrern viel Geduld abverlangen.