Feuerwehr rettet Fahrgäste aus Seilbahn in Rüdesheim

Stehen geblieben Feuerwehr rettet Fahrgäste aus Seilbahn in Rüdesheim

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Freitagabend an der Seilbahn in Rüdesheim (Rheingau-Taunus) gekommen.

Nach ersten Informationen der Feuerwehr konnte die Bahn wegen eines technischen Defekts nicht mehr weiterfahren. Die 36 Insassen mussten demnach von Höhenrettern aus den Kabinen geholt werden. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.