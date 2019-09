Beim Umzug des Kirchweihfestes im südhessischen Münster hat ein junger Mann schwere Brandverletzungen erlitten.

Nach Zeugenangaben habe sich auf einem der Umzugswagen ein Stromaggregat entzündet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei entstand auch eine Stichflamme. Ein 21-jähriger Teilnehmer des Kerbumzugs stand direkt in der Nähe und wurde schwer verletzt. Zeugen leisteten Erste Hilfe und löschten auch den Brand. Der junge Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Wieso sich das Stromaggregat entzündete, war zunächst unklar.