Störche kommen zurück nach Hessen

NABU-Bilanz zeigt wachsenden Bestand Warum Störche in Südhessen so gerne Partys feiern

Die Zahl der Störche in Hessen nimmt immer weiter zu. Laut Naturschutzbund gab es im vergangenen Jahr bereits mehr als 1.000 Brutpaare. Die meisten siedeln sich im Hessischen Ried an. Einen Grund dafür würde man nicht so schnell vermuten.