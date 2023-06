Spuren des Unwetters am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Dort fuhren auch am Freitagmorgen keine Züge.

Spuren des Unwetters am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Dort fuhren auch am Freitagmorgen keine Züge. Bild © Stefanie Küster (hr)

Störungen im Nah- und Fernverkehr am Freitag

Die Nachwirkungen des extremen Unwetters über Hessen sind am Freitag zu spüren. Vor allem Kassel hat es erwischt: Schulen fallen aus, der Verkehr ist noch empfindlich gestört. Auch in Frankfurt mussten Menschen in Zügen übernachten.

Videobeitrag Video Schweres Unwetter über Nordhessen Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Nach dem schweren Unwetter mit orkanartigen Böen, Regen und Hagel kommt es am Freitag noch immer zu erheblichen Beeinträchtigungen im Nah- und Fernverkehr. Vor allem in Nordhessen ist noch mit längeren Störungen zu rechnen. Die Bahnstrecken Kassel-Göttingen und Kassel-Bebra sind dort am Morgen noch gesperrt, der Halt Kassel-Wilhelmshöhe entfällt ganz. Wann die Züge dort wieder fahren, sei noch nicht absehbar, sagte eine Bahnsprecherin am Morgen.

Zudem berichtete der Nordhessische Verkehrsverbund NVV von größeren Auswirkungen auf den Öffentlichen Personennahverkehr. Die Lage sei unübersichtlich, die Verkehrsunternehmen seien damit beschäftigt, den Betrieb "soweit wie vertretbar zu organisieren". Im gesamten NVV-Netz sei mit Teil- und Komplettausfällen sowie Verspätungen zu rechnen.

Wasser steht nach dem Unwetter in Kassel auf der Wilhelmshöher Allee. Bild © picture-alliance/dpa

Im Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV kommt es auf den Linien S1, S2, RB21 und RB22 zu Ausfällen und Verspätungen. Die Linie S2 fährt nur im 30-Minuten-Takt von Dietzenbach bis Frankfurt-Griesheim und von Niedernhausen bis Kriftel. Zwischen Frankfurt-Höchst und Kriftel fährt ein Ersatzbus. Zudem verkehrt ein Busnotverkehr zwischen Frankfurt-Höchst und Hofheim (Taunus). Reisende werden gebeten, sich vor der Fahrt über ihre Verbindungen zu informieren .

Auch am Freitagmorgen ist vor allem im Norden und Westen Hessens noch mit Starkregen und Sturmböen zu rechnen. Zur Wettervorhersage geht es hier, Unwetterwarnungen gab es am Morgen nicht.

Warnsystem rund um Kassel ausgelöst

Das sah am Vortag noch anders aus: Das Unwetter zog von Donnerstagnachmittag an über Hessen und traf insbesondere Stadt und Kreis Kassel. Gegen 16.30 Uhr wurde es an diesem schwül-heißen Sommertag plötzlich dunkel, orkanartige Böen, Regen und Hagel peitschten über Straßen, Grünanlagen und Häuser.

Das erst im Dezember bundesweit getestete Warnsystem Cell Broadcast löste Alarm auf den Handys vieler Menschen aus.

Passaguere übernachten in Zügen

Binnen Minuten wurden Äste von Bäumen abgeknickt und sogar Bäume entwurzelt. Dächer wurden abgedeckt, Scheiben gingen zu Bruch, Keller liefen voll. Autos konnten wegen überfluteter Straßen nicht weiterfahren, Busse und Straßenbahnen stellten vorübergehend den Verkehr ein.

Am ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe regnete es durch das Dach auf Gleise und Bahnsteige. Die ICE-Strecke Fulda-Kassel-Göttingen wurde vorübergehend gesperrt. "ICE/IC-Züge aus Richtung Süden enden in Frankfurt, und ICE/IC-Züge aus Richtung Norden enden und beginnen in Hannover", teilte die Bahn mit.

Für gestrandete Reisende stellte die Bahn in Kassel Aufenthaltszüge zur Verfügung. Draußen vor dem Bahnhof stand manchen das Wasser bis zu den Knien. Auch am Hauptbahnhof in Frankfurt wurden nach Angaben einer Bahnsprecherin Züge zur Übernachtung für gestrandete Passagiere bereitgestellt.

Fahrgäste am Donnerstagabend im ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe Bild © Stefanie Küster (hr)

Oberbürgermeister: "Unwetter hatte große Wucht"

"Das Unwetter hatte eine große Wucht und dementsprechend sind auch die Folgen", sagte Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle am Donnerstagabend.

Über 800 Notrufe waren in den ersten beiden Stunden nach Beginn des Unwetters bei der Leitstelle der Feuerwehr eingegangen, wie die Stadt mitteilte: "Da zeitweise alle 70 verfügbaren Notrufkanäle gleichzeitig belegt waren, wurden auch Notrufe von Kassel zu den Vertretungsleitstellen nach Fulda und Gießen durchgestellt."

Diese Bäume knickten in Ahnatal im Kreis Kassel um. Bild © Vera John (hr)

Schulen in Kassel am Freitag geschlossen

Mit einem Normalbetrieb rechnet die Stadt frühestens am späten Freitagnachmittag. Als Verantwortlicher für den Katastrophenschutz ordnete Oberbürgermeister Geselle an, dass sämtliche Schulen am Freitag in Kassel geschlossen bleiben. Für Grundschüler und Kita-Kinder sei eine Notbetreuung gewährleistet.

Probleme bei der Kinderbetreuung gibt es am Freitag beispielsweise auch in Niestetal im Kreis Kassel. Hier drang während des Unwetters Wasser in fünf Kindergärten ein.

Ein Kindergarten in Niestetal unter Wasser. Bild © hr

Weitere Unwetter-Einsätze in Hessen

In anderen Teilen Hessens gab es ebenfalls Unwetter-Einsätze: auch dort überflutete Straßen, umgestürzte Verkehrsschilder und Bäume, abgedeckte Dächer.

Im Rhein-Main-Gebiet wurde die Bahnstrecke Frankfurt-Mainz-Wiesbaden vorübergehend gesperrt. Am Frankfurter Flughafen gab es Annullierungen, laut Internetseite des Airports aber hauptsächlich bei den Ankünften. Die Lufthansa etwa hatte schon vorsorglich Verbindungen für Donnerstag gestrichen.

Die Unwetterfront am Donnerstag über der Frankfurter Skyline hat dpa-Fotograf Arne Dedert festgehalten. Bild © picture-alliance/dpa

Frankfurt: Bäume auf A66 gestürzt

Die Feuerwehr Frankfurt schrieb auf Twitter: "Auch uns hat das heutige Unwetter getroffen, seit 18.30 Uhr sind wir insbesondere in den westlichen Stadtteilen zu vielen Einsatzstellen unterwegs." Auf die Autobahn 66 seien Bäume gestürzt, betroffen sei der Verkehr nach Wiesbaden wie nach Frankfurt.

Allein in einer Stunde seien in Frankfurt gut 45 Einsätze abgearbeitet worden. Überwiegend seien aufgrund des Windes Bäume umgestürzt und Äste abgebrochen.

In Hattersheim (Main-Taunus) gab es knapp 100 Einsätze der Feuerwehr. Durch das Unwetter waren am Donnerstagabend zahlreiche Bäume auf Häuser und Autos gestürzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Ebenso wurden zahlreiche Dächer beschädigt. Verletzt wurde niemand. Dabei soll es laut Feuerwehr im Ortsteil Okriftel sogar zu einer "Windhose" gekommen sein. Insgesamt 85 Feuerwehrleute waren vor Ort im Einsatz.

Aufräumarbeiten in Hattersheim Bild © Feuerwehr Hattersheim

Feuerwehr Wiesbaden: "Spur der Verwüstung"

Die Feuerwehr Wiesbaden sprach nach dem Unwetter von einer "Spur der Verwüstung" in der Landeshauptstadt. "Viele umgestürzte Bäume in und um Wiesbaden und zahlreiche Keller und Unterführungen, welche voll Wasser standen, mussten durch die Feuerwehr abgearbeitet werden."

Zeitweise seien fast alle Freiwilligen Feuerwehren der Stadt im Einsatz gewesen.

Nasse Keller in Gießen, umgefallene Bäume in Offenbach

Laut Polizeipräsidium Darmstadt fielen im Raum Kelsterbach (Groß-Gerau) Dachziegel auf einige geparkte Autos. Auch stürzten mehrere Bäume um, Äste krachten auf Straßen.

Das Polizeipräsidium Gießen berichtete von einigen vollgelaufenen Kellern und das Polizeipräsidium Offenbach von mehreren umgefallenen Bäumen.

Das gesamte Ausmaß der Schäden war zunächst unklar. Über mögliche Verletzte berichtete die Polizei bis zum Abend nichts.

Unwetter-Gefahr bis Freitagvormittag

Vereinzelte Unwetter mit Starkregen oder Hagel und Sturmböen sind in Nordhessen bis Freitagvormittag nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst am späten Donnerstagabend mitteilte.

Dann sollte sich von Westen her wieder schöneres Wetter durchsetzen.

Für das Wochenende sagen die Meteorologen sehr hohe Temperaturen und trockenes Wetter bei bis zu 32 Grad voraus.

