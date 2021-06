Stoff in Schule versprüht

In einer Schule in Lauterbach (Vogelsberg) ist am Montagmittag ein unbekannter reizender Stoff verteilt worden.

Möglicherweise handle es sich um Pefferspray, teilte die Polizei mit. Mehrere Menschen klagten demnach über Augen- und Atemwegsprobleme. Es wurden zunächst keine schwerwiegenden Verletzungen bekannt.