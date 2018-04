Storchen-Drama in Trendelburg

Ein schwer verletzter Storch bereitet Tierfreunden im nordhessischen Trendelburg Sorgen: Das Männchen namens Karl hat einen Unterschenkel fast komplett verloren. Für eine Rettungsaktion geht es ihm noch nicht schlecht genug.

Vor zwei Wochen begann Storchenmännchen Karl zusammen mit seiner Partnerin Rosi im gemeinsamen Horst in Trendelburg-Sielen (Kassel) zu brüten. Dann aber, vor einigen Tagen, hat sich Karl den linken Unterschenkel fast abgebrochen. Das Körperteil hängt nur noch an einer Sehne. Fliegen kann der Storch noch, aber nicht mehr gehen.

Ein Unfall? "Es könnte ein Luftkampf mit Artgenossen gewesen sein, die den Horst übernehmen wollten", vermutet Hans-Jürgen Schwabe vom Naturschutzbund Hofgeismar (Nabu). Er beobachtet das Storchenpaar seit Jahren. Störche verteidigen ihren Horst mit allen Mitteln, erklärt er.

Brut vermutlich schon ausgekühlt

Weitere Informationen Vierte Brut in Sielen Das Storchenpaar kommt seit 2015 zum Brüten nach Sielen und hat dort schon fünf Jungen großgezogen. Im vergangenen Jahr hat es seine Brut verloren, möglicherweise wegen Nahrungsmangel. Ende der weiteren Informationen

So erfolgreich Karl offenbar beim Verteidigen war, so schwer wiegt seine Verletzung: Sich hinsetzen und seine Partnerin beim Brüten ablösen kann er ohne zweites Bein nicht mehr. Dabei muss Rosi ebenfalls regelmäßig Nahrung suchen. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Brut schon ausgekühlt ist", sagt Schwabe.

Mit nur einem Bein ist es für Karl außerdem schwierig, Nahrung zu finden oder Wasser zu trinken - eigentlich. "Er hat sich erstaunlicherweise in den vergangenen Tagen gut erholt", erzählt Schwabe. Der Storch scheint gut an seine Hauptnahrungsmittel - Schnecken, Würmer und Käfer - heranzukommen. "Es sieht auch nicht so aus, als habe sich das Bein entzündet", sagte Schwabe.

Einfangen nicht möglich

Die Krux für Karl: Damit müssen die Naturschützer ihren ursprünglichen Plan fallen lassen, den Storch einzufangen und zum Tierarzt zu bringen.

Ursprünglich sind sie davon ausgegangen, das Tier werde nach einigen Tagen so schwach, dass es nicht wegfliegen oder sich auf der Flucht noch weiter verletzen kann.

Karl vor ungewisser Zukunft

Wie lange Karl mit nur einem Bein überleben kann, darüber will Schwabe nicht spekulieren: "So eine Sehne ist sehr stabil", erklärt er. "Es ist unwahrscheinlich, dass sie austrocknet und das Bein einfach abfällt." Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich Karl einmal irgendwo verfängt.

Unklar ist auch, was Storchenfrau Rosi macht, wenn Karl sie nicht mehr beim Brüten unterstützen kann. Störche sind vor allem ihrem Nistplatz und nicht ihrem Partner verbunden.