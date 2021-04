Straftäter am Flughafen gefasst

Festnahme Straftäter am Flughafen gefasst

Ein gesuchter Straftäter ist am Montag bei seiner Einreise aus Istanbul am Frankfurter Flughafen gefasst worden.

Wie die Bundespolizei am Dienstag berichtete, nahm sie den 41-Jährigen unmittelbar am Flugzeug fest. Da gegen ihn drei Haftbefehle vorlagen, unter anderem wegen Drogenhandels, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim gebracht.