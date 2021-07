Die Polizei in Nordhessen fahndet nach einem 56 Jahre alten Mann, der am Samstagmorgen aus der Forensik in Haina (Waldeck-Frankenberg) verschwunden ist.

Der Gesuchte ist 1,83 Meter groß und mit rund 125 Kilo untersetzt, wie die Beamten mitteilten. Er habe schwarz-graue Haare. Passanten werden zudem angehalten, sich dem Mann nicht zu nähern. Die Hintergründe sind unbekannt.