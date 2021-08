Ein Polizist hat in seiner Freizeit einen gesuchten Straftäter in der Frankfurter Innenstadt wiedererkannt und mit seinem Fahrrad verfolgt.

Der Beamte sah den Gesuchten am Samstag in ein Auto steigen und forderte Unterstützung an. Diese nahm den 30-Jährigen fest.