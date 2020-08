Gegen den Frankfurter Oberstaatsanwalt Alexander B., der in U-Haft sitzt, sind weitere Vorwürfe laut geworden. Strafverteidiger berichten dem hr anonym von seinen Machenschaften. Zudem liegt eine neue Strafanzeige vor.

Die Gutachten in strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, die der Frankfurter Oberstaatsanwalt Alexander B. bei einer Privatfirma in Mörfelden-Walldorf in Auftrag gab und an denen er kräftig mitverdient haben soll, könnten nur ein Teil eines größeren Skandals sein.

Nach hr-Informationen hat B. meist zwei Firmen gleichzeitig beauftragt - die eine zum digitalen Aufbereiten von Daten. Die andere im Anschluss zum Auswerten und Begutachten von Schadenssummen. Etwa, wenn niedergelassene Ärzte oder Kliniken im Verdacht standen, mit den Krankenkassen falsch abgerechnet zu haben.

Strafverteidiger bemängeln Qualität der Gutachten

Die Gutachten seien einseitig, qualitativ schlecht und teils sogar fehlerhaft gewesen, sagten Strafverteidiger dem hr, die Kliniken und Ärzte in Strafverfahren vertreten. Sie wollen namentlich in diesem Text nicht genannt werden, da sie noch an Verfahren beteiligt sind, die derzeit laufen. In manchen Fällen sind die Verfahren auch schon abgeschlossen, aufgrund der aktuellen Ermittlungen gegen den Oberstaatsanwalt könnten diese aber neu aufgerollt werden.

In einem Fall soll B. auf die Kritik an einem fehlerhaften Gutachten gesagt haben: "Natürlich können Sie ein Gegengutachten einreichen. Das kostet Sie viel Geld und Energie. Wir können uns aber auch jetzt einigen."

Über die Gutachten "maximale Drohkulisse aufgebaut"

Nicht nur Strafverteidiger, auch Klinikleitungen kritisierten die Methoden des Oberstaatsanwalts schon seit langem. Der Leiter einer Klinik, der seinen Namen nicht öffentlich preisgeben will, erzählte dem hr, er habe in einem ersten Telefonat mit B. die Frage aufgeworfen, ob das eigene Verhalten überhaupt strafbar gewesen sei. Aber B. habe sich nie auf Gespräche über den strafrechtlichen Vorwurf eingelassen, sondern immer gleich über die Schadenssummen gesprochen. Dabei habe er nur gewollt, "dass er einem einmal zuhört" - vergeblich.

Dabei muss die Staatsanwaltschaft gemäß § 160 Abs. 2 StPO in alle Richtungen ermitteln – "nicht nur die zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung dienenden Umstände."

Auch ein anderer Strafverteidiger kritisierte, unter juristischen Gesichtspunkten seien B.’s Vorwürfe "sehr wackelig" gewesen. Die Gutachter hätten die Schadenssummen in die Höhe geschraubt und damit eine "maximale Drohkulisse" aufgebaut.

Massiver Druck gegenüber Strafverteidigern

Es stellt sich die Frage, warum sich keiner gegen Alexander B. zur Wehr gesetzt hat. Das könnte nicht nur an seiner Position als Oberstaatsanwalt und Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft gelegen haben, sondern auch an seinem Auftreten sowie an seiner guten Vernetzung. Der Strafverteidiger, der nur anonym mit dem hr sprechen wollte, sagte B. sei sehr dominant und machtbewusst aufgetreten. Man habe es sich nicht mit ihm verscherzen wollen.

"Herr B. hat zwei Gesichter. Lief alles nach seinem Willen, trat er höflich und freundlich auf. Gab man ihm Widerworte, schaltete er sofort um und ließ einen seine Macht brutal spüren", berichtet er weiter. Hätten ihm Strafverteidiger "nicht gepasst", habe B. Druck auf die Mandanten ausgeübt, den Verteidiger zu wechseln. Einem Mandanten soll er gesagt haben: "Wenn Sie Ihren Verteidiger wechseln, bin ich zu einer kooperativen Zusammenarbeit bereit."

Strafverteidiger sieht Nötigung

Ein anderer Strafverteidiger legte gegen das Vorgehen des Oberstaatsanwalts sogar Beschwerde bei Gericht und der Generalstaatsanwaltschaft ein - ohne Erfolg. Der Mann wurde nach eigenen Aussagen von B. persönlich angegriffen, in Besprechungen bloßgestellt und des Raumes verwiesen.

Der Grund: Der Verteidiger hatte kritisiert, dass 2.000 Patientenakten einer Klinik pauschal an die von B. beauftragte Privatfirma übermittelt werden sollten. Er bat aus datenschutzrechtlichen Gründen darum, nur die Patientenakten herausgeben zu müssen, die für die Ermittlungen wirklich notwendig seien.

Der Klinikleitung habe B. mitgeteilt, solange dieser Strafverteidiger sie verteidige, "werden wir gezwungen sein, selbst zu ermitteln" - und das bedeute ein Aufgebot an Polizeibussen vor der Klinik, Berge von Akten, die aus der Klinik in große LKWs getragen werden und ein großes Medieninteresse. Solche Bilder wolle man natürlich möglichst vermeiden, sagte ein Sprecher der Klinikleitung.

Der betroffene Strafverteidiger sieht in dem Vorgehen des Oberstaatsanwalts eine Nötigung und möglicherweise, falls B. tatsächlich finanzielle Interessen gehabt habe, eine versuchte Erpressung.

Weitere Strafanzeige liegt vor

Laut einem Bericht der Frankfurter Rundschau liegt im Fall Alexander B. inzwischen eine anonyme Strafanzeige gegen zahlreiche weitere Personen vor. Demnach soll die Firma in Mörfelden-Walldorf die Schaltstation gewesen, von der die eingehenden Aufträge der Generalstaatsanwaltschaft an andere Firmen delegiert wurden, um zu verschleiern, dass es sich immer nur um einen Auftragnehmer handelte. Die anderen Firmen seien von Mitwissern gegründet worden, von denen in der Strafanzeige neun namentlich genannt würden.

Nach hr-Informationen soll es sich mindestens um drei Privatfirmen handeln, die B. mit Gutachter-Aufträgen versorgt hat. Neben dem Unternehmen in Mörfelden-Walldorf, dessen Chef ebenfalls in U-Haft sitzt, auch eines in Frankfurt und eines in Wiesbaden. Die Namen sind dem hr bekannt.

SPD beantragt Sondersitzung

Gegenüber dem hr war B.'s Anwalt zu keinem Gespräch bereit. Das Justizministerium erklärte derweil auf Anfrage, es äußere sich nicht zu laufenden Ermittlungen.

Am Freitag hatte die SPD-Fraktion eine Sondersitzung des Rechtspolitischen Ausschusses beantragt. Die Sondersitzung soll am Donnerstagvormittag stattfinden.