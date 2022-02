Wegen eines Brandes ist am Freitag eine der Hauptverkehrsstraßen in Kassel gesperrt worden.

Die Feuerwehr hatte die Flammen in dem Mehrfamilienhaus am Holländischen Platz schnell unter Kontrolle. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in einer menschenleeren Wohnung ausgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Hintergründe.