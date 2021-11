Straßenbahn wirft Rettungswagen um - Verkehrschaos in Frankfurt

Zwei Verletzte am Ratswegkreisel

Am Ratswegkreisel im Frankfurter Osten sind eine Tram und ein Rettungswagen zusammengestoßen. Dieser liegt nun quer auf der Straße und sorgt für ein Verkehrschaos an dem ohnehin stark befahrenen Knotenpunkt. Die Polizei spricht von einer "Vollkatastrophe".

Große Verkehrsprobleme zum Wochenstart in Frankfurt: Am Ratswegkreisel im Osten der Stadt ist am Montagvormittag eine Straßenbahn der Linie 12 mit einem Rettungswagen kollidiert.

Dieser fiel dabei auf die Seite und blockiert den Verkehrsknotenpunkt an der viel befahrenen Hanauer Landstraße. Dort sei die Verkehrssituation ohnehin schwierig, sagte ein Polizeisprecher. "So ist es eine Vollkatastrophe." Stadtauswärts sei der Verkehr komplett zum Erliegen gekommen.

Die Polizei bittet Autofahrer darum, den gesamten Bereich weiträumig zu umfahren und insbesondere die Abfahrt Frankfurt-Ost von der A661 kommend zu meiden. Nach Angaben der hr-Verkehrsredaktion ist zudem auch die Hanauer Landstraße selbst überlastet.

VGF rechnet mit längeren Einschränkungen

Zwei Menschen seien bei dem Unfall leicht verletzt worden, twitterte die Frankfurter Feuerwehr. Nähere Informationen zu den Verletzten sowie zum Unfallhergang gab es bislang nicht. Wie der Polizeisprecher vermutete, würden Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Daher wird es auch im Frankfurter Nahverkehr zu längeren Einschränkungen kommen. Es komme zu Ausfällen der Straßenbahn-Linien 11 und 12, teilte die Verkehrsgesellschaft VGF mit - voraussichtlich bis in den Nachmittag hinein.

VGF @vgf_ffm ⚠️ Störung bis 8.11.2021, 15.30 Uhr! Grund: Unfall Betroffene Linien: Strab 11 und Strab 12. Auswirkungen: Fahrplanabweichungen, Längere Reisezeiten, Streckenunterbrechungen und Ersatzverkehr. Mehr Infos auf unserer Webseite: https://t.co/PQKfZYe9zA [zum Tweet]