Straßenbahn der KVG in Kassel (Symbolbild) Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Mehrere Verletzte nach Tram-Unfall in Kassel

Straßenbahnen in Kassel zusammengestoßen - 14 Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Straßenbahnen in Kassel sind mehrere Menschen verletzt worden. Es kommt zu größeren Behinderungen im Straßen- und Nahverkehr.

Im Kasseler Stadtteil Niederzwehren sind am Montagmorgen zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Dabei wurden nach ersten Angaben der Polizei 14 Menschen leicht verletzt.

Beide Bahnen waren laut Polizei gegen 6.40 Uhr an der Korbacher Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule sei eine der Regiotrams aus unbekannten Gründen zurückgerollt und gegen die andere Tram gestoßen. Durch den Zusammenstoß seien die Bahnen aus der Schiene gesprungen.

Möglicherweise Millionenschaden

Wie die Kasseler Verkehrsgesellschaft mitteilte, ist ein größerer Streckenabschnitt im Straßenbahnverkehr aktuell gesperrt. Die Korbacher Straße ist laut Polizei zwischen der Heinrich-Schütz-Allee und der Brückenhofstraße nicht befahrbar. Es komme zu Verkehrsbehinderungen.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einen hohen sechsstelligen bis hin zu einem siebenstelligen Betrag.