Unfall in Kassel

In Kassel sind zwei Straßenbahnen aufeinander gefahren. Dabei wurden elf Fahrgäste verletzt. Fast zeitgleich kam es zu einem weiteren Straßenbahn-Unfall in der Stadt.

Straßenbahn-Unfall in Kassel Bild © Sophia Junginger/hr

Bei dem Zusammenstoß der beiden Straßenbahnen am Freitagmorgen wurden elf Menschen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Vier seien in ein Krankenhaus gekommen. Unter den Verletzten sind demnach auch Schüler - der jüngste sei zwölf Jahre alt. Der Fahrer der Bahn, die aufgefahren ist, habe einen Schock erlitten.

Nach Angaben einer Sprecherin der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) ereignete sich der Zusammenstoß gegen 8.20 Uhr an der Haltestelle "Schulzentrum Brückenhof" im Stadtteil Oberzwehren nahe der Universität Kassel sowie mehrerer Schulen.

Einsatzkräfte untersuchen die Unfallstelle Bild © Sophia Junginger/hr

Wie es zu dem Unfall kam und ob die vordere Bahn stand, konnte die Polizei noch nicht sagen. Bei dem Unfall sei ein hoher Sachschaden entstanden.

Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Kassel

An dem Unfall waren eine Straßenbahn mit Beiwagen sowie eine Hochflurbahn - eine Bahn, in die man über mehrere Stufen einsteigt - beteiligt, so die KVG-Sprecherin.

Vorübergehend kam es in Folge des Unfalls zur Umleitung einer Straßenbahnlinie und weiteren Einschränkungen, auch ein Bus-Ersatzverkehr wurde eingerichtet. Am Mittag war die Strecke zwischen Bahnhof Wilhelmshöhe und der Wendeschleife Mattenberg für die Straßenbahnen dann wieder befahrbar, wie die KVG mitteilte.

Die Front der Straßenbahn ist nach dem Unfall demoliert. Bild © Sophia Junginger/hr

Weiterer Straßenbahn-Unfall fast zeitgleich

Die Feuerwehr teilte mit, dass es ungefähr zur selben Zeit einen weiteren Straßenbahn-Unfall in der Stadt gab - an der Stelle, an der die Korbacher Straße auf die Frankfurter Straße trifft. Hier sei eine Straßenbahn gegen einen Pkw gestoßen. Der Autofahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Fahrgäste der Straßenbahn seien nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt geblieben.