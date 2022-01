Für die Frankfurter Polizei ist der größte Schwertransport der vergangenen Jahre. In der Nacht auf Donnerstag soll ein hunderte Tonnen schwerer Transformator durch die Stadt transportiert werden. Ein erster Versuch war wegen technischer Probleme gescheitert.

Eigentlich sollte der Schwertransport schon in der Nacht auf Mittwoch durch den Osten Frankfurts rollen. Doch es gab Verzögerungen. Wegen einer technischen Störung an der Umladestelle verschiebe sich die Fahrt um 24 Stunden, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Und so wird sich nach derzeitigen Planungen der 43 Meter lange Lastwagen am Mittwoch um 22.00 Uhr am Güterbahnhof im Stadtteil Fechenheim in Bewegung setzen.

Geladen haben wird er einen 405 Tonnen schweren Transformator. Acht Stunden später soll der Transport im rund zehn Kilometer entfernten Umspannwerk im Stadtteil Bergen-Enkheim ankommen. Verkehrsteilnehmer müssen mit Sperrungen entlang der Strecke rechnen. Hier Fragen und Antworten zu dem Transport.

Mit welchen Verkehrbehinderungen zu rechnen ist

Entlang der Strecke durch die Frankfurter Stadtteile Fechenheim, Seckbach und Bergen-Enkheim müssen Verkehrsteilnehmer laut Polizei mit kurzzeitigen Sperrungen und Verzögerungen rechnen. Man tue alles, um pünktlich in der Ruhe der Nacht anzukommen, versichert die Polizei. Bei einem so außergewöhnlichen Transport sei aber nicht alles planbar. Staus und Sperrungen könnte es dann auch noch im morgendlichen Berufsverkehr geben. Davon betroffen könnten vor allem B512, die L3209 und das Stadtgebiet von Bergen-Enkheim sein.

Wo es heikel werden kann

Der Schwertransport ist etwa so lang wie ein halbes Fußballfeld. In engen Kurven wird der Lkw immer wieder rangieren müssen. Damit das klappt, wurden im Vorhinein Fahrbahnerhöhungen auf der Strecke abmontiert. Wenn es trotzdem hakt, sind Einsatzkräfte vor Ort, die weitere Hindernisse zurückbauen. Um unter Straßenbahnleitungen durchzukommen, steht auch ein Gerät bereit, das die Kabel anheben kann.

Eng werden könnte es vor allem beim Einbiegen auf die Casellastraße in Fechenheim und in der spitzen Kurve der Vilbeler Landstraße in Bergen. Dass bei Schwertransporten auch ungeplante Verzögerungen auftreten, ist üblich. Unfälle sind aber äußerst selten.

Vom Süden in den Norden: Die Route des Schwertransporters in der Nacht von Dienstag. Bild © OpenStreetMap-Mitwirkende, Bearbeitung: hessenschau.de

Welche Auswirkungen der Transport auf die Anwohner hat

Anwohner müssen mit keinen größeren Beeinträchtigungen rechnen, kündigt die Polizei an. Die Zugänge zu Häusern blieben in der Regel frei. Straßensperren gelten immer nur punktuell und temporär. Park- und Halteverbote auf der Casellastraße und Orber Straße hat die Polizei bereits ausgeschildert.

Wofür der Transformator gebraucht wird

Geladen hat der Schwertransporter einen Transformator für das Umspannwerk Bergen (Frankfurt-Nord). Transformatoren werden benötigt, um die hohe Spannung von Freileitungen an Strommasten in niedrige Spannung umzuwandeln, die in Haushalten benutzt wird.

In den kommenden vier Jahren sollen drei weitere Transformatoren in Bergen-Enkheim installiert werden, die jeweils zwischen drei und fünf Millionen Euro kosten. Das Umspannwerk Bergen steht vor einem Erneuerungsprozess, weil die Strommenge in Franfkurt steigt und die Technik im Werk veraltet ist. Ein Transformator kann rechnerisch die Strommenge für bis zu 400.000 Haushalte ausgeben.