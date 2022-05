Die verunglückten Züge bei Münster-Altheim sollen am Freitag mit Kränen geborgen werden.

Aufräumarbeiten in Münster

Nach einem schweren Zugunglück am Donnerstag in Münster bleibt die Strecke voraussichtlich bis Dienstag gesperrt. Bei dem Unfall mit zwei Güterzügen war ein Lokführer ums Leben gekommen.

Nach dem schweren Zugunglück am Donnerstag auf freier Strecke bei Münster-Altheim (Darmstadt-Dieburg) begannen am Freitag am Unglücksort die Aufräumarbeiten mit schwerem Gerät. Nach Angaben der Bahn sollten die Waggons, die Ladung und die über 80 Tonnen schwere Lok mit Kränen weggeschafft werden.

Bei dem Unglück am frühen Donnerstagmorgen war ein Lokführer gestorben. Ein Güterzug war auf offener Strecke mit hoher Geschwindigkeit auf einen stehenden oder sehr langsam fahrenden Güterzug aufgefahren und entgleist. Wie genau es zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt.

Bahnstrecke bis Dienstag gesperrt

Die Strecke wird noch tagelang unbefahrbar sein: Von Freitag bis kommenden Montag verkehren die Züge der Linie RB 75 nur zwischen Wiesbaden Hauptbahnhof und Darmstadt Hauptbahnhof. Zwischen den Bahnhöfen Darmstadt und Aschaffenburg wird nach Angaben der Hessischen Landesbahn (HLB) ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Ab Dienstag soll dann der Zugverkehr von Darmstadt Hauptbahnhof nach Dieburg sowie von Babenhausen nach Aschaffenburg Hauptbahnhof aufgenommen werden. Es verkehrt ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Dieburg und Babenhausen.